Известная американская теннисистка может не сыграть на Roland Garros, что случилось

Американская теннисистка Мэдисон Киз снялась с розыгрыша турнира серии WTA500 в Страсбурге. Спортсменка получила травму левого бедра, которая вчера помешала ей доиграть финальный матч на турнире WTA125 в Париже.

Таким образом участие американки в Открытом чемпионате Франции также остается под вопросом.

Напомним, что Киз – американская профессиональная теннисистка, которая является победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open 2025) в одиночном разряде. По состоянию на май 2026 года она занимает 19 место в мировом рейтинге WTA, а наивысшим достижением в ее карьере является 5-я ступень классификации.