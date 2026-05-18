Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калинина с победы стартовала на турнире в Рабате
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №84) победила в стартовом матче турнира серии WTA250 в Рабате (Марокко). Наша спортсменка в поединке 1/16 финала прошла швейцарку Симону Вальтерт (WTA №93).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-4). В активе украинки 4 из 13 реализованных брейки, 3 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 4 двойные ошибки. Поединок длился 1 час 42 минуты.
Теннисистки встречались между собой во второй раз, счет стал 2-0 в пользу Калининой. В следующем раунде соревнований наша спортсменка сыграет против победительницы матча Стародубцева/Фита Болуда.
