  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Синнер сравнялся с легендарным шведским теннисистом по числу недель в статусе первой ракетки мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Синнер сравнялся с легендарным шведским теннисистом по числу недель в статусе первой ракетки мира

Теннис

Кто сможет его остановить?

Синнер сравнялся с легендарным шведским теннисистом по числу недель в статусе первой ракетки мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер сравнялся с шестикратным победителем ТБШ Стефаном Эдбергом по числу недель в статусе первой ракетки мира. За свою карьеру он уже находится во главе рейтинга АТР на протяжении 72 недель.

Синнер вышел на 11-е место по данному показателю. Лидерство удерживает Новак Джокович, который носил статус лучшего теннисиста планеты в течение 428 недель. Следом идут Роджер Федерер (310), Пит Сампрас (286), Иван Лендл (270), Джимми Коннорс (268), Рафаэль Надаль (209), Джон Макинрой (170), Бьорн Борг (109), Андре Агасси (101) и Ллейтон Хьюитт (80).

Ранее Янник Синнер одержал победу на домашнем турнире в Риме, переиграв Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

По теме
yellow-arrow
Калинина с победы стартовала на турнире в Рабате
yellow-arrow
Самое милое фото дня: Костюк в компании своих домашних любимцев
yellow-arrow
Известная американская теннисистка может не сыграть на Roland Garros, что случилось
Янник Синнер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости