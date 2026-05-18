Синнер сравнялся с легендарным шведским теннисистом по числу недель в статусе первой ракетки мира
Кто сможет его остановить?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер сравнялся с шестикратным победителем ТБШ Стефаном Эдбергом по числу недель в статусе первой ракетки мира. За свою карьеру он уже находится во главе рейтинга АТР на протяжении 72 недель.
Синнер вышел на 11-е место по данному показателю. Лидерство удерживает Новак Джокович, который носил статус лучшего теннисиста планеты в течение 428 недель. Следом идут Роджер Федерер (310), Пит Сампрас (286), Иван Лендл (270), Джимми Коннорс (268), Рафаэль Надаль (209), Джон Макинрой (170), Бьорн Борг (109), Андре Агасси (101) и Ллейтон Хьюитт (80).
Ранее Янник Синнер одержал победу на домашнем турнире в Риме, переиграв Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.
