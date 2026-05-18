Гаэль Монфис: Это безумно, но сегодня у меня начинается последняя неделя тренировок на грунте

39-летний французский теннисист бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис рассказал о том, что приступил к заключительным грунтовым тренировкам в своей профессиональной карьере. Ранее стало известно, что француз уйдёт из спорта по итогам сезона-2026.

"Это безумно, но сегодня у меня начинается последняя неделя тренировок на грунте. После всех этих лет не буду скрывать — ощущения очень странные", — написал Монфис в социальных сетях.

В активе у Гаэля Монфиса 13 титулов в одиночном разряде. Он также является полуфиналистом Открытого чемпионата США — 2016. На данный момент француз занимает 221-ю строчку в рейтинге АТР.