Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гаэль Монфис: Это безумно, но сегодня у меня начинается последняя неделя тренировок на грунте
Теннисист все ближе к завершению карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
39-летний французский теннисист бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис рассказал о том, что приступил к заключительным грунтовым тренировкам в своей профессиональной карьере. Ранее стало известно, что француз уйдёт из спорта по итогам сезона-2026.
"Это безумно, но сегодня у меня начинается последняя неделя тренировок на грунте. После всех этих лет не буду скрывать — ощущения очень странные", — написал Монфис в социальных сетях.
В активе у Гаэля Монфиса 13 титулов в одиночном разряде. Он также является полуфиналистом Открытого чемпионата США — 2016. На данный момент француз занимает 221-ю строчку в рейтинге АТР.
Популярное сейчас
- Борьба за медали продолжается, Мендоса приблизился к лидерам бомбардирской гонки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2025/26
- Появление Ярмоленко и дебютанты. Сборная Украины объявила заявку на будущие товарищеские матчи
- Ультрас Динамо отреагировали на заставу Реброва для Ермака
- Элина Свитолина – Коко Гофф. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча финала WTA 1000 в Риме
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона