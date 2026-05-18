Париж, грунт и рекордное представительство Украины — Roland Garros-2026 покажут телеканалы Eurosport с украинским комментарием от MEGOGO

Roland Garros-2026 получит полноценную украинскую комментаторскую дорожку на телеканалах Eurosport. Реализация проекта стала возможной благодаря партнерству между медиасервисом MEGOGO и международной медиакорпорацией Warner Bros. Discovery — глобальной медиа- и развлекательной компанией, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport, а также HBO Max, где турнир также будет доступен на языке оригинала со спортивным комментарием.

Он станет вторым в сезоне турниром серии "Большой шлем" и будет проходить в девяти разрядах: пяти — среди взрослых и четырех — среди старших юниоров. В первую неделю (18–23 мая) в прямом эфире пройдет квалификация одиночных турниров, а матчи основной сетки соревнований начнутся 24 мая и продлятся в течение второй и третьей недель. Чемпионы получат рекордные призовые (около 2,8 млн евро).

В Украине матчи можно смотреть на линейных телеканалах Eurosport. Украинскоязычные комментарии обеспечит профессиональная команда спортивных журналистов. В состав комментаторов вошли Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Евгений Смертенко, Павел Посохов, Вадим Плачинда, Дарья Кузнецова, Виталий Зверов и другие.

Зрители смогут смотреть матчи с украинскими комментариями как на платформе MEGOGO, так и через других официальных трансляторов каналов Eurosport.

На HBO Max будут доступны для просмотра на протяжении всего турнира 900 матчей Roland Garros. Зрителей ждет 215 часов прямых линейных трансляций на Eurosport.

В случаях, когда матч с участием украинской спортсменки не попадет в линейное расписание Eurosport, MEGOGO сделает его доступным на своей платформе, чтобы болельщики не пропустили ключевые моменты турнира. Кроме того, трансляции каждого игрока, каждого матча и каждого корта будут доступны на английском языке на HBO Max со спортивным приложением, доступным через MEGOGO.

Украинскую сборную в основной сетке будет представлять рекордное количество теннисисток — семь: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. За всю историю выступлений на турнирах Grand Slam это лишь четвертый случай, когда страну представляет такая большая группа спортсменок. Также 7 украинских теннисисток вошли в заявку парного разряда, сформировав следующие пары:

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская

Людмила Киченок/Дезире Кравчик (США)

Надежда Киченок/Макото Ниномия (Япония)

Марта Костюк/Елена Габриэла Русе (Румыния)

Юлия Стародубцева/Магда Линетт (Польша)

Александра Олейникова/Панна Удварди (Венгрия)

Отметим, что Элина Свитолина и Марта Костюк рассматриваются букмекерами как одни из фавориток турнира. К основной группе могут присоединиться и другие теннисистки, которые пройдут отборочный этап.

Если каналы Eurosport на MEGOGO воспроизводятся с английской звуковой дорожкой, для активации украинской звуковой дорожки необходимо выполнить следующие шаги: во время просмотра канала Eurosport нажать на "колесико" настроек, в появившемся меню выбрать пункт "Аудиодорожка", а из списка доступных аудиодорожек выбрать "Украинский".

Напомним, в мае 2025 года украинский язык официально стал 21-м языком трансляций телеканалов Eurosport. Производство комментаторской дорожки осуществляет команда MEGOGO, техническую и редакционную координацию обеспечивают специалисты Warner Bros. Discovery.