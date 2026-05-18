Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира АТР-250 в Женеве

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
119-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира АТР-250 в Женеве (Швейцария), обыграв в стартовом матче итальянца Рауля Бранкаччо (241-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:5).

Женева. Первый круг

Рауль Бранкаччо — Стэн Вавринка 6:2, 4:6, 7:6 (7:5)

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. За время матча Вавринка выполнил 12 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Рауль Бранкаччо подал в игре три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Женеве Стэн Вавринка сразится с американским теннисистом Алексом Михельсеном.

Париж, грунт и рекордное представительство Украины — Roland Garros-2026 покажут телеканалы Eurosport с украинским комментарием от MEGOGO
Гаэль Монфис: Это безумно, но сегодня у меня начинается последняя неделя тренировок на грунте
Синнер сравнялся с легендарным шведским теннисистом по числу недель в статусе первой ракетки мира
