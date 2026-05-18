Виталий Сачко одержал победу в первом раунде квалификации на Ролан Гаррос
Украинский теннисист продолжает борьбу за выход в основной раунд
Украинский теннисист Виталий Сачко одержал победу над 25-м сеяным Джеком Пиннингтоном Джонсом в первом раунде квалификации на "Ролан Гаррос".
"Ролан Гаррос". Квалификация
Виталий Сачко — Джек Пиннингтон Джонс 3:6, 7:6(5), 7:5
В решающем сете при счете 3:2 в свою пользу украинец воспользовался помощью врачей из-за проблем с поясницей и левым бедром.
Напомним, что Сачко во второй раз играет в квалификации французского "мейджора" и впервые одержал победу. В следующем раунде соревнований украинец сыграет с Гонсало Буэно.
