Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионка Мадрида на месте: Костюк уже прибыла на Roland Garros-2026. Фото
Удачи, Марта
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, чемпионка турнира серии WTA1000 в Мадриде, Марта Костюк уже тренируется на кортах Открытого чемпионата Франции. Соответствующие кадры опубликованы на официальной странице соревнований в Instagram.
Напомним, что Костюк – украинская теннисистка, которая занимает 15-ю позицию в мировом рейтинге. Марта успешно вернулась на корт в марте после разрыва связок голеностопного сустава, который она испытала во время Australian Open в январе.
Лучшим результатом года пока остается победа на турнире серии WTA1000 в Мадриде, где в финале наша спортсменка одолела нейтральную Миру Андрееву. Также в январе Марта играла в финале турнира WTA500 в Брисбене, однако уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.
