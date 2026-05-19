Чемпионка Мадрида на месте: Костюк уже прибыла на Roland Garros-2026. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Украинская теннисистка, чемпионка турнира серии WTA1000 в Мадриде, Марта Костюк уже тренируется на кортах Открытого чемпионата Франции. Соответствующие кадры опубликованы на официальной странице соревнований в Instagram.

Напомним, что Костюк – украинская теннисистка, которая занимает 15-ю позицию в мировом рейтинге. Марта успешно вернулась на корт в марте после разрыва связок голеностопного сустава, который она испытала во время Australian Open в январе.

Лучшим результатом года пока остается победа на турнире серии WTA1000 в Мадриде, где в финале наша спортсменка одолела нейтральную Миру Андрееву. Также в январе Марта играла в финале турнира WTA500 в Брисбене, однако уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

