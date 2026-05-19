Олейникова: Отец служит в армии и защищает Украину, но он прилетит во Францию

Украинская теннисистка Александра Олейникова прокомментировала победу в первом матче турнира серии WTA500 в Страсбурге.

– Александра, поздравляем. Почти три часа в корте. Вам этого достаточно?

– Нет (смеется). Я хочу следующий матч. Для меня важен следующий матч. Но это был совершенно ошеломляющий поединок.

В один момент в третьем сете, когда было 3:3 и все было очень близко, борьба за каждое очко я сказала себе, что могу расслабиться, потому что теннис уже победил. И я могу гордиться этим матчем. Возможно, именно это помогло мне в концовке играть свободнее и выиграть три гейма подряд.

– Как вы сказали, теннис победил, но всегда лучше, когда вы побеждаете именно вы. Какой теннис, какая умная игра с вашей стороны.

– Большое спасибо. На самом деле, эта победа очень важна для меня, потому что мой отец служит в армии и защищает Украину. В последний раз он видел мой матч вживую летом 2024 года, перед тем как ушел добровольцем. То есть прошло почти два года. Сейчас у него отпуск на две недели до возвращения на войну, и завтра он прилетает во Францию.

Для меня это было очень важно, потому что теперь он приедет сюда, и каждый матч, который он сможет увидеть, каждый день очень важен. Я не знаю, когда он в следующий раз сможет посмотреть мой матч.

Я думала об этом перед матчем и эмоционально это было очень важно для меня. Но да, надеюсь, я сыграю в среду (смеется). Я пойду к супервайзеру и попрошу поставить мой матч послезавтра. Я очень счастлива, потому что он приедет сюда и увидит, как минимум, еще один мой матч.