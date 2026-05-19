Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олейникова: Отец служит в армии и защищает Украину, но он прилетит во Францию
Важнейшая поддержка
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Александра Олейникова прокомментировала победу в первом матче турнира серии WTA500 в Страсбурге.
– Александра, поздравляем. Почти три часа в корте. Вам этого достаточно?
– Нет (смеется). Я хочу следующий матч. Для меня важен следующий матч. Но это был совершенно ошеломляющий поединок.
В один момент в третьем сете, когда было 3:3 и все было очень близко, борьба за каждое очко я сказала себе, что могу расслабиться, потому что теннис уже победил. И я могу гордиться этим матчем. Возможно, именно это помогло мне в концовке играть свободнее и выиграть три гейма подряд.
– Как вы сказали, теннис победил, но всегда лучше, когда вы побеждаете именно вы. Какой теннис, какая умная игра с вашей стороны.
– Большое спасибо. На самом деле, эта победа очень важна для меня, потому что мой отец служит в армии и защищает Украину. В последний раз он видел мой матч вживую летом 2024 года, перед тем как ушел добровольцем. То есть прошло почти два года. Сейчас у него отпуск на две недели до возвращения на войну, и завтра он прилетает во Францию.
Для меня это было очень важно, потому что теперь он приедет сюда, и каждый матч, который он сможет увидеть, каждый день очень важен. Я не знаю, когда он в следующий раз сможет посмотреть мой матч.
Я думала об этом перед матчем и эмоционально это было очень важно для меня. Но да, надеюсь, я сыграю в среду (смеется). Я пойду к супервайзеру и попрошу поставить мой матч послезавтра. Я очень счастлива, потому что он приедет сюда и увидит, как минимум, еще один мой матч.
Популярное сейчас
- "Женился – и исчез". Эксперт жестко прошелся по лидерам Динамо
- "Самое главное не в том, что мы не получили результат": Ротань – о ничьей с Зарей
- Назначение Мальдеры, Полесье и ЛНЗ потеряли очки, Моуринью вернется в Реал. Главные новости за 18 мая
- Слова о завершении карьеры и Слава Украине: Свитолина эмоционально отреагировала на триумф в Риме
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона
- После дисквалификации Мудрик впервые появился на публике и фактически подтвердил новый роман