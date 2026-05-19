Киченок успешно стартовала на турнире в Страсбурге

Украинская теннисистка Людмила Киченок победила в первом круге парного турнира серии WTA500 в Страсбурге (Франция). В стартовом поединке наша спортсменка в дуэте с представительницей США Дезире Кравчик одолела пару Михаликова/Николлс.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) . В активе Людмилы и Дезире 2 подачи на вылет, 4 из 7 реализованных брейков, 7 из 7 отыгранных брейков, а в пассиве – 3 двойных ошибки.

В марте на турнире в Индиан-Уэллс украинка и американка также победили словенско-британскую пару. В следующем раунде соревнований Киченок и Кравчик сыграют против дуэта Дабровски/Стефани.