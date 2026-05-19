Украинская теннисистка выиграла первый матч на уровне WTA
С почином
Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA №528) успешно стартовала на турнире серии WTA 250 в Рабате. Наша спортсменка в первом поединке соревнований одолела представительницу Британии Франческу Джонс (WTA №105).
Счет матча 2-1 (2-6; 6-3; 6-4). В активе Елизаветы 2 подачи на вылет, 7 из 13 реализованных брейков, 9 из 16 отыгранных брейков, а в пассиве – 8 двойных ошибок.
19-летняя Котляр одержала первую победу в основной сетке турнира WTA. Следующей соперницей Елизаветы станет хорватка Петра Марцинко (WTA №76).
