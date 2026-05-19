Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира ATP-500 в Гамбурге

Канадец продолжает борьбу за титул

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Канадский теннисист, пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обыграл представителя Чехии Вита Коприву (63-й номер рейтинга) на старте турнира категории ATP-500 в Гамбурге, Германия.

Гамбург. Первый круг

Феликс Оже-Альяссим — Вит Коприва 7:5, 6:1

Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил восемь эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных, а также допустил одну двойную ошибку. Коприва допустил две двойные ошибки, выполнил одну подачу навылет и не смог реализовать три брейк-пойнта.

Далее канадцу Феликсу Оже-Альяссиму предстоит сыграть с лаки-лузером из США Алексом Ковачевичем (94-я ракетка мира).

