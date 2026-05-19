Карлос Алькарас пропустит Ролан Гаррос-2026

Испанец не может восстановиться после травмы

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Семикратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сообщил, что пропустит Уимблдон-2026.

"Моё восстановление идёт хорошо, мне значительно лучше, но, к сожалению, я всё ещё не готов соревноваться, поэтому вынужден сняться с травяного цикла на турнирах Queen’s Club и Уимблдоне. Эти два турнира для меня по-настоящему особенные, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно скорее!" — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, Алькарас является прошлогодним финалистом Уимблдона. В финале он уступил итальянцу Яннику Синнеру. В текущем сезоне Алькарас получил травму запястья на турнире в Барселоне. Из-за неё Алькарас отказался от участия в дальнейших соревнованиях, в том числе "Ролан Гаррос" — 2026.

