Стародубцева выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Рабате

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в марокканском Рабате.

В матче 1/16 финала уроженка Новой Каховки, получившая на соревнованиях четвертый номер посева, уверенно разобралась с представительницей Испании Анхелой Фита Болудой.

Поединок длился 1 час и 29 минут. Если в первом сете испанка пыталась навязать борьбу, то во второй партии преимущество Стародубцевой было тотальным. Юлия продемонстрировала отличную стабильность, реализовав 3 брейк-пойнта и не позволив сопернице воспользоваться ни одним из ее четырех шансов на брейк. Матч завершился уверенной победой украинки в двух сетах.

WTA 250 Рабат. Грунт. 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) — Анхела Фита Болуда (Испания) — 6:4, 6:2

