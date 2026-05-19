Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стародубцева выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Рабате
Продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в марокканском Рабате.
В матче 1/16 финала уроженка Новой Каховки, получившая на соревнованиях четвертый номер посева, уверенно разобралась с представительницей Испании Анхелой Фита Болудой.
Поединок длился 1 час и 29 минут. Если в первом сете испанка пыталась навязать борьбу, то во второй партии преимущество Стародубцевой было тотальным. Юлия продемонстрировала отличную стабильность, реализовав 3 брейк-пойнта и не позволив сопернице воспользоваться ни одним из ее четырех шансов на брейк. Матч завершился уверенной победой украинки в двух сетах.
WTA 250 Рабат. Грунт. 1/16 финала
Юлия Стародубцева (Украина) — Анхела Фита Болуда (Испания) — 6:4, 6:2
