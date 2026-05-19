Янник Синнер назвал самый трудный момент в карьере

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что поражение в финале "Ролан Гаррос" — 2025 стало одним из самых трудных моментов в его карьере.

"Это был один из самых трудных моментов в моей карьере. Я бы солгал, если бы сказал, что мне было легко пережить это. Всегда стараюсь быстро справиться с этим, даже когда выигрываю. Именно так мне удалось одержать победу на Уимблдоне сразу после этого. Но я извлёк ценные уроки из того поражения в Париже", — приводит слова Синнера L'Equipe.

Напомним, Синнер в решающем матче "Ролан Гаррос" — 2025 уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (2:7), 6:7 (2:10). Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.