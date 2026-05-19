Ролан Гаррос-2026. Катарина Завацкая с победы стартовала в квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) уверенной победой начала свой путь в квалификации Открытого чемпионата Франции. В первом раунде отбора парижского мейджора украинка не оставила шансов представительнице Канады Кэрол Чжао (WTA 403), отдав сопернице в первом в истории очном противостоянии лишь три гейма.

Матч завершился убедительным триумфом Завацкой в двух партиях — 6:2, 6:1.

Для Катарины это особый турнир, ведь она выступает на кортах Ролан Гаррос уже в пятый раз в карьере. Кроме того, украинская теннисистка соревнуется в квалификации Grand Slam впервые со времен US Open 2024. Всего за карьеру Завацкой лишь раз удавалось выйти в основную сетку, и произошло это именно в Париже на РГ-2021.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) — Кэрол Чжао (Канада) — 6:2, 6:1

В следующем раунде квалификации Завацкую ждет серьезное испытание в лице седьмой сеяной Дарьи Семенистой из Латвии (WTA 112). Девушки уже встречались на корте в 2024 году на турнире WTA 125 в Монтре, и тогда сильнее оказалась латвийка, так что у Катарины будет отличный шанс на реванш.