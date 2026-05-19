Янник Синнер: Для меня слово "робот" не звучит как унизительный термин

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что его называют роботом на корте, заявив, что не считает это определение негативным.

"У меня сложился образ игрока без эмоций, но это потому, что я очень сосредоточен на том, что должен делать. Это не значит, что у меня иногда не бывает бури в голове, я просто стараюсь не показывать её своим соперникам. "Робот" для меня не звучит как уничижительный термин. Именно так и работаю. Всегда стараюсь быть максимально точным, выполнять правильный удар в нужное время, а это требует очень хорошей физической и психологической формы", — приводит слова Синнера L'Equipe.