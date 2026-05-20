Костюк рассказала о самочувствии перед стартом Roland Garros
Одна из фавориток
Украинская теннисистка Марта Костюк перед началом открытого чемпионата Франции рассказала о своем самочувствии после победы на турнире в Мадриде.
– Как ты себя чувствуешь после Мадрида? Очевидно, ты снялась с Рима. Это было скорее из-за того, что: "Послушайте, у меня есть уверенность, я знаю, что игра на месте, я об этом не волнуюсь, все мысли только о "Ролан Гаррос"? Или это было что-то навязчивое в плане здоровья?
– Честно говоря, перед началом Мадрида моя тренер Сандра сказала: "Ну, ты снимешься из Рима только если... если выиграешь Мадрид". И я такая: "Ха-ха, да, конечно". А потом, когда я выиграла Мадрид, мы уже собирались покупать билеты в Рим, и я говорю: "Сандра, помнишь, что ты сказала перед турниром?".
А если честно, я бы с удовольствием сыграла, но проблема была в том, что с моим бедром все было совсем нехорошо. Оно беспокоило меня в течение трех последних матчей. И когда я очнулась... да, после финала, когда я очнулась, я не могла ходить, все было действительно плохо. Я очень испугалась, что что-то произошло, хотя, очевидно, во время матча или после него у меня не было какой-то острой боли или чего-то такого, что могло бы меня сильно испугать. Ничего подобного. А потом я просто проснулась утром и поняла: "Ого, это проблема"
Потом я сделала МРТ, и там не было ничего ужасного, но все было не так хорошо, как бы нам хотелось. И тогда просто не было смысла насиловать себя ради Рима, потому что я понимала: возможно, я смогу выйти на корт, сыграть один матч, но потом я не знаю, что произойдет. И я рада, что приняла такое решение.
Мне также понадобилось немало лет, чтобы смириться с подобными решениями, потому что я всегда была тем типом игроков, которые всегда давят до конца и играют, когда чувствуют себя нехорошо и т.д. Поэтому я очень горжусь собой из-за этого решения. Это было нелегко, очевидно, но я должна была быть готова в Париж.
