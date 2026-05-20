Олейникова не смогла доиграть матч второго круга Страсбурга

Украинская теннисистка Александра Олейникова не смогла доиграть матч второго круга турнира серии WTA500 в Страсбурге. Наша спортсменка при счете 1-3 в поединке против Мари Боузковой решила отказаться от продолжения встречи.

Украинка вызвала на корт физио, и это также повлияло на вердикт Александры. Напомним, что во время матча первого круга Олейникова во время одного из розыгрышей потянулась за мячом и получила травму правого бедра.

Далее Александра должна сыграть на Открытом чемпионате Франции, однако будет ли украинка участвовать в турнире серии Grand Slam, пока не известно.

