Олейникова не смогла доиграть матч второго круга Страсбурга
К сожалению, травма
Украинская теннисистка Александра Олейникова не смогла доиграть матч второго круга турнира серии WTA500 в Страсбурге. Наша спортсменка при счете 1-3 в поединке против Мари Боузковой решила отказаться от продолжения встречи.
Украинка вызвала на корт физио, и это также повлияло на вердикт Александры. Напомним, что во время матча первого круга Олейникова во время одного из розыгрышей потянулась за мячом и получила травму правого бедра.
Далее Александра должна сыграть на Открытом чемпионате Франции, однако будет ли украинка участвовать в турнире серии Grand Slam, пока не известно.
