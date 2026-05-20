Соболенко: Я хочу мира для всех, украинцы и белорусы были как братья и сестры

Первая ракетка мира, Арина Соболенко, прокомментировала решение украинских теннисисток не пожимать руку представительницам россии и беларуси. Ее слова цитирует VOGUE:

"Не пожимать руки – я уважаю эту позицию. Я знаю, что это не личное. Они таким образом посылают месседж.

Но мне было тяжело из-за того количества хейта, которое я получала от людей в туре. Один тренер вообще сорвался на меня, говорил, что это я бросаю бомбы. Очевидно, что я хочу мира для всех. Я не хочу, чтобы эта война шла. Они должны сесть за стол переговоров и разобраться.

Но я также считаю, что спорт — это платформа и место, где мы можем объединяться, а не воевать друг против друга, будто ведем собственную войну. Собираться вместе, быть вместе, демонстрировать мир.

Очень долго украинцы и белорусы были как братья и сестры – мы все одинаковые. Мы все тесно связаны между собой. А сейчас между нами огромная стена, и я не знаю, исчезнет ли она когда-то" – сказала Соболенко.