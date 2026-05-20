Сачко проиграл в полуфинале квалификации на Roland Garros-2026

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №207) проиграл в матче 1/2 финала квалификации Открытого чемпионата Франции. Наш спортсмен в борьбе за финал отбора уступил представителю Перу Гонсало Буэно (АТР №185).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) . В активе Виталия 2 подачи на вылет, 16 виннеров, 2 из 4 реализованных брейки, 3 из 8 отыгранных брейки, а в пассиве – 35 невынужденных и 3 двойных ошибки.

Спортсмены играли между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу Буэно.

Сачко второй раз участвовал в отборочной сетке Roland Garros. Два года назад ему также не удалось пройти в основную сетку.