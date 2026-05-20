Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сачко проиграл в полуфинале квалификации на Roland Garros-2026
Виталий завершает борьбу
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №207) проиграл в матче 1/2 финала квалификации Открытого чемпионата Франции. Наш спортсмен в борьбе за финал отбора уступил представителю Перу Гонсало Буэно (АТР №185).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-4). В активе Виталия 2 подачи на вылет, 16 виннеров, 2 из 4 реализованных брейки, 3 из 8 отыгранных брейки, а в пассиве – 35 невынужденных и 3 двойных ошибки.
Спортсмены играли между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу Буэно.
Сачко второй раз участвовал в отборочной сетке Roland Garros. Два года назад ему также не удалось пройти в основную сетку.
Популярное сейчас
- Гвардиола сделал очередное заявление о своем будущем после проигрыша титула АПЛ
- Зинченко отреагировал на чемпионство Арсенала: всего одна фраза
- Ротань: Наверное, мы потеряли второе место. Значит так нужно
- "Жду Ролан Гаррос": Коко Гауфф эмоционально обратилась к Свитолиной после финала в Риме
- Сирень вместо одежды. Бех-Романчук в прозрачных колготках поразила сеть через 3 месяца после родов
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО