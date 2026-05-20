Завацкая вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно преодолела очередной раунд квалификации Открытого чемпионата Франции и продолжает борьбу за выход в основную сетку турнира.

В напряженном трехсетовом поединке украинка одержала победу над представительницей Латвии Дарьей Семенистой. Матч завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу Завацкой.

В решающем поединке за право сыграть в основной сетке Ролан Гаррос соперницей Катарины станет итальянская теннисистка Лучия Бронцетти, которая в настоящее время занимает 173-е место в рейтинге WTA.