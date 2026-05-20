Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калинина одержала победу в украинском дерби над Стародубцевой и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Рабате
Уже известно, кто станет её следующей соперницей
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 1/8 финала турнира WTA 250 в Рабате состоялось украинское дерби между Ангелиной Калининой (WTA №84) и Юлией Стародубцевой (WTA №54).
Победу в этом матче в двух сетах (6:3; 7:6) одержала 29-летняя Калинина, которая вышла в четвертьфинал соревнований. Далее она сыграет против венгерской теннисистки Анны Бондарь (WTA №58).
- Не только футбол. Все новости спорта в режиме Live в Telegram UA-Football
Что интересно, для обеих украинских теннисисток этот матч стал первой личной встречей.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кубок Украины едет в Киев. Динамо не без проблем обыграло Чернигов
- Чернигов – Динамо Киев 1:3. Текстовая онлайн трансляция матча Кубка Украины
- Чернигов – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча финала Кубка Украины
- Слова о завершении карьеры и Слава Украине: Свитолина эмоционально отреагировала на триумф в Риме
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000