Калинина одержала победу в украинском дерби над Стародубцевой и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Рабате

В рамках 1/8 финала турнира WTA 250 в Рабате состоялось украинское дерби между Ангелиной Калининой (WTA №84) и Юлией Стародубцевой (WTA №54).

Победу в этом матче в двух сетах (6:3; 7:6) одержала 29-летняя Калинина, которая вышла в четвертьфинал соревнований. Далее она сыграет против венгерской теннисистки Анны Бондарь (WTA №58).

Что интересно, для обеих украинских теннисисток этот матч стал первой личной встречей.