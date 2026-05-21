Костюк рассказала, почему могла попасть в психбольницу

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала последние успехи в WTA-туре и рассказала, как отреагировала на собственные громкие победы.

"Думаю, с одной стороны, это, конечно, сложнее. Но с другой я очень рада, что не имела огромного успеха в совсем юном возрасте. Тогда я плохо справлялась даже с тем успехом, который у меня был. Думаю, будь его больше, я бы сейчас здесь не сидела. Почти уверена, что, возможно, очутилась бы в психбольнице. Действительно. Просто мне кажется, люди не понимают, сколько всего нужно, чтобы быть на этом уровне, быть стабильной, чтобы твое тело было готово и чтобы вообще все сошлось вместе. Поэтому я рада, что достаточно повзрослела и смогла понять столь многое, насколько могла: сколько от меня нужно, сколько я могу отдать и сколько выдержать.

И, конечно, я чувствую, что я здесь не первый год, даже если это самый лучший сезон в моей карьере. В некоторых матчах я действительно очень рада, что имею весь этот опыт. Особенно, когда играю против младших или менее опытных теннисисток, я думаю: "Да, я знаю, что могу это сделать". Или: "Я знаю, что за моими плечами гораздо больше опыта". Но я точно не думаю, что буду играть до 35 лет – это точно" – сказала Марта.