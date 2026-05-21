Теннисисты ограничат общение с прессой на Ролан Гаррос в знак протеста

Ведущие мировые теннисисты намерены ограничить свое общение с прессой во время предтурнирного медиадня Ролан Гаррос в знак протеста против низких призовых, сообщает The Guard-The.

Игроки, приглашенные на пятничную пресс-конференцию в честь открытия Ролан Гаррос, завершат общение с журналистами через 15 минут. Эта символическая акция приурочена к тому, что турниры Большого шлема тратят около 15% своих доходов на призовые.

Другие учасники жеребьевки откажутся от дополнительных интервью с главными медиапартнерами турнира – TNT Sports и Eurosport.

Как сообщает источник издания, теннисисты решили соблюдать "стратегию работы по правилам" (work-to-rule strategy), сведя внекортовую активность к необходимому минимуму.