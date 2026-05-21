Экспервая ракетка мира – о Свитолиной: Она превратилась в одну из самых мощных игроков Тура
Невероятная гордость
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс прокомментировала последние успехи украинки Элины Свитолиной на уровне WTA-тура.
"Когда Свитолина вернулась после рождения ребенка, я не думаю, что многие ожидали столь серьезных изменений. Элина и раньше была великолепной теннисисткой, но теперь она превратилась в одну из самых мощных игроков Тура, особенно благодаря форхенду. Ее подача также стала значительно более агрессивной и лучшей.
Меня поразило то, как постепенно в течение последних лет Элина стала больше рисковать на корте. Такие изменения требуют времени: ты выходишь из зоны комфорта, чаще ошибаешься, но все начинает работать. Сейчас она выглядит гораздо более уверенной в своем стиле игры, и это приносит результат. Даже в победные моменты в поведении Элины ощущаются зрелость и покой. Думаю, материнство также оказало на это влияние. И теперь будет очень интересно увидеть, как она перенесет эту уверенность из Рима на Ролан Гаррос, где ее будут воспринимать как одну из претенденток на титул" – сказала Ким.
