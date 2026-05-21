Костюк – о работе с Заневской: Она дает мне возможность быть собой
Важный элемент успеха
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о деталях совместной работы с Сандрой Заневской.
"Я думаю, что она дает мне возможность быть собой, и я не боюсь быть рядом с ней. Я очень эмоциональный, очень взрывной, очень честный человек. И думаю, другим тренерам было нелегко работать со мной и просто быть рядом со мной. Знаете, мне кажется, нам всегда есть о чем поговорить. Мы можем погружаться в глубину практически любой темы: жизни, тенниса, чего угодно. И я думаю… Мне кажется, мы оба эмоционально зрелые. Поэтому мы очень хорошо справляемся со сложными ситуациями и никогда не переходим определенные границы, о которых договорились.
Я думаю, что это уважение, а также опыт, который мы получили, проходя через трудные моменты, очень помогают нам в повседневной работе и взаимопонимании. И я не знаю, стоит ли это связывать с тем, что она женщина. Не знаю, есть ли здесь именно такая связь. Большую часть жизни меня тренировала мама. Потом у меня были тренеры-мужчины, и в этом плане все было не очень хорошо в смысле эмоционального контакта. У меня не было такой связи. Я уверена, что такие тренеры есть, но в моем опыте этого не было. А для такого человека, как я, это, думаю, было очень важно, потому что я люблю говорить вещи. Люблю убедиться, что понимаю все происходящее – эмоционально, физически, на корте. И она, мне кажется, в этом очень похожа на меня. Поэтому, думаю, у нас все так хорошо работает" – сказала Марта.
