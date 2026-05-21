Свитолина написала трогательное письмо своей трехлетней дочери

Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина написала письмо своей дочери Скай перед стартом последнего для Гаэля Монфиса розыгрыша Открытого чемпионата Франции.

"Дорогая Скай, через несколько дней прямо здесь, в Париже, произойдет что-то особенное. Тебе всего три года, так что ты пока слишком мала, чтобы понимать, о чем идет речь. Но я пишу тебе это письмо, надеясь, что однажды ты прочтешь мысли своей мамы — и тогда поймешь. Ты поймешь, почему твой папа так много значит для стольких людей во всем мире. Ты поймешь, почему его карьера была такой удивительной... и почему его последний Ролан Гаррос — такой замечательный момент. Ты поймешь, почему иногда теннис – это нечто большее, чем теннис.

Но начну я с самого тенниса — потому что, когда речь заходит о твоем папе и этой теме, можно рассказать очень много. Первое, что тебе, я думаю, стоит знать: Гаэль Монфис был одним из величайших мастеров невероятных ударов, которых когда-либо видел мир. Были игроки более стабильны или те, кто допускал меньше ошибок… но вот что интересно. Когда объясняешь, почему такие игроки великие, иногда приходится долго рассказывать. Или показывать множество статистики, целый матч, целый турнир. А с твоим отцом? Все совсем не так. С твоим папой все очень просто. Можно показать человеку один-единственный розыгрыш с его участием, даже один-единственный удар... и он сразу все поймет. Потому что твой папа одним ударом, одним мгновением мог добиться того, чего, по моему мнению, удается добиться очень немногим спортсменам. Он мог заставить людей что-нибудь почувствовать. Почти как на концерте, когда звучит идеальная песня, или в кино, когда произносят идеальную фразу, и у тебя возникает это чувство: "О боже. ВАУ". Это захватывает дух.

Я бы не сказала, что спорт обычно бывает таким… это ведь соревнование, понимаешь? Но когда смотришь, как играет Гаэль, бывают моменты, в которых ты сталкиваешься с чем-то более глубоким, чем спорт. В этот момент ты чувствуешь: да, теннис… это не просто один игрок, пытающийся стереть другого в порошок. В свои лучшие моменты??? Это еще и волшебство. А твой папа был лучшим волшебником.

Его креативность, его скорость, его ум, его координация… и, будем честны, его милая улыбка. С Гаэлем у тебя возникает чувство, будто он устраивает магическое шоу только для тебя. И я знаю это не только по его теннису, но и по нашему первому свиданию!!! Ахахах"