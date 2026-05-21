Украинки получили первых соперниц на Roland Garros-2026
Очень сложный жребий
Сегодня, 21 мая, в 15:00 по киевскому времени состоялась церемония жеребьевки на Открытом чемпионате Франции.
Семь представительниц Украины получили стартовых соперниц на соревнованиях. Вашему вниманию результаты жребия для наших спортсменок:
- Элина Свитолина [7] - Анна Бондарь
- Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева
- Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13]
- Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
- Александра Олейникова - "квалифайер"
- Ангелина Калинина – Диан Парри
- Дарья Снигур - Клара Таусон
Напомним, что Свитолина и Бондарь недавно играли между собой. Случилось это на турнире серии WTA1000 в Мадриде. Тогда украинка проиграла со счётом 0-2.
Матчи первого круга на Ролан Гарросе состоятся 24-26 мая.
