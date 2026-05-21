Теннис

Украинки получили первых соперниц на Roland Garros-2026

Очень сложный жребий

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Сегодня, 21 мая, в 15:00 по киевскому времени состоялась церемония жеребьевки на Открытом чемпионате Франции.

Семь представительниц Украины получили стартовых соперниц на соревнованиях. Вашему вниманию результаты жребия для наших спортсменок:

  • Элина Свитолина [7] - Анна Бондарь
  • Марта Костюк [15] – Оксана Селехметьева
  • Даяна Ястремская – Жасмин Паолини [13]
  • Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
  • Александра Олейникова - "квалифайер"
  • Ангелина Калинина – Диан Парри
  • Дарья Снигур - Клара Таусон

Напомним, что Свитолина и Бондарь недавно играли между собой. Случилось это на турнире серии WTA1000 в Мадриде. Тогда украинка проиграла со счётом 0-2.

Матчи первого круга на Ролан Гарросе состоятся 24-26 мая.

