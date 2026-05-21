  4. "Деликатный момент": шестикратная чемпионка отреагировала на антивоенную позицию Олейниковой
Клейстерс поддерживает

Шестикратная чемпионка турниров Большого шлема Ким Клейстерс высказалась о поступках украинской теннисистки Александры Олейниковой, которая открыто говорит о войне во время турниров.

"Мне кажется, что все поступки Александры показывают, насколько сильно ей небезразлична война. Я никогда не играла в Туре, когда моя страна была бы в состоянии войны. Она просто пытается сделать максимум, пока путешествует по миру и знает, что ее родные воюют. Она никого не пытается подставить – лишь напоминает о том, что открыто делали некоторые игроки и о чем все знают.

Это деликатный момент, потому что WTA должна защищать всех. Российские теннисистки до сих пор без флага, но они остаются членами Тура. Организации сложно найти баланс. Но мне нравится, что Александра так открыто освещает все, что происходит в Украине", – сказала Клейстерс.

теннис Александра Олейникова
Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
