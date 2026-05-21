Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Деликатный момент": шестикратная чемпионка отреагировала на антивоенную позицию Олейниковой
Клейстерс поддерживает
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Шестикратная чемпионка турниров Большого шлема Ким Клейстерс высказалась о поступках украинской теннисистки Александры Олейниковой, которая открыто говорит о войне во время турниров.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
"Мне кажется, что все поступки Александры показывают, насколько сильно ей небезразлична война. Я никогда не играла в Туре, когда моя страна была бы в состоянии войны. Она просто пытается сделать максимум, пока путешествует по миру и знает, что ее родные воюют. Она никого не пытается подставить – лишь напоминает о том, что открыто делали некоторые игроки и о чем все знают.
Это деликатный момент, потому что WTA должна защищать всех. Российские теннисистки до сих пор без флага, но они остаются членами Тура. Организации сложно найти баланс. Но мне нравится, что Александра так открыто освещает все, что происходит в Украине", – сказала Клейстерс.
Популярное сейчас
- Ребров близок к новому назначению после увольнения из сборной Украины
- Игрок сборной Украины попал в трансферные цели Моуринью в Реале
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- WTA 1000 Рим. Украинка в третий раз подряд обыграла соперницу. Элина Свитолина – Коко Гофф. Обзор матча
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО