Калинина – в полуфинале Рабата: впереди знакомая соперница и шанс выйти в финал

Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате — это её первый полуфинал в туре за 16 месяцев.

В четвертьфинале украинка обыграла пятую сеяную венгерку Анну Бондарь со счётом 6:4, 7:5.

Последний раз Калинина играла на этой стадии в январе прошлого года в Брисбене (WTA 500). В целом это ее седьмой полуфинал WTA, из них пятый – на грунте.

В пятницу Ангелина встретится с седьмой сеяной Панной Удварди (Венгрия). В этом году на грунте украинка уже дважды ее обыгрывала.