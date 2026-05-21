Соперница Марты Костюк на Ролан Гаррос сменила российское гражданство

Испанская федерация тенниса в Instagram подтвердила, что россиянка Оксана Селехметьева сменила гражданство.

Теперь 23-летняя теннисистка будет выступать под флагом Испании. Ее профиль на сайте WTA пока не обновили.

Напомним: в первом круге Ролан Гаррос, который стартует в воскресенье, Селехметьева сыграет против Марты Костюк.