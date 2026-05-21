Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соперница Марты Костюк на Ролан Гаррос сменила российское гражданство
Теперь она испанка
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанская федерация тенниса в Instagram подтвердила, что россиянка Оксана Селехметьева сменила гражданство.
Теперь 23-летняя теннисистка будет выступать под флагом Испании. Ее профиль на сайте WTA пока не обновили.
Напомним: в первом круге Ролан Гаррос, который стартует в воскресенье, Селехметьева сыграет против Марты Костюк.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Колос в прощальном матче Степаненко побеждает Шахтер
- Ребров близок к новому назначению после увольнения из сборной Украины
- Игрок сборной Украины попал в трансферные цели Моуринью в Реале
- Исторический дебют и пятая попытка: с кем сыграют украинки в квалификации Ролан Гаррос
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000