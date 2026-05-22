Свитолина разрыдалась во время церемонии в честь Монфиса на Roland Garros. Видео
Невероятная пара
Вчера, 21 мая, на главном корте Открытого чемпионата Франции состоялись настоящие провода на пенсию Гаэля Монфиса.
Известные теннисисты разделились на пары и сыграли несколько выставочных матчей в довольно веселом стиле. Среди них Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Наоми Осака, Белинда Бенчич, Диан Парри и другие.
Во время прощальной овации трибун украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла сдержать эмоций от аплодисментов, звучавших в честь ее мужа Гаэля.
Nothing but love ????@ElinaSvitolina @Gael_Monfils pic.twitter.com/tRtssaj7UU— Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2026
