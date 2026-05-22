Марта Костюк: Не думаю о Ролан Гаррос в целом, потому что это слишком сильное давление

Теннисистка уже 25 мая сыграет свой первый матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Марта Костюк на пресс-конференции в Париже поделилась своими ожиданиями от "Ролан Гаррос-2026" и рассказала, сможет ли она выиграть титул.

"Послушайте, из четырех последних турниров Большого шлема на трех я проиграла в первом раунде. Поэтому я стараюсь вообще об этом не думать. Если люди считают, что я способна на это — это замечательно. Но сама я думаю только о своем первом матче. И потом, если или когда я его выиграю, я буду думать о втором матче. Но я точно не думаю о турнире в целом, потому что это слишком сильное давление"

В своем первом матче Костюк сыграет с нейтральной Оксаной Селехметьевой.

Опубликовал: Ростислав Хвостенко
