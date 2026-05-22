Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк: Не думаю о Ролан Гаррос в целом, потому что это слишком сильное давление
Теннисистка уже 25 мая сыграет свой первый матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Марта Костюк на пресс-конференции в Париже поделилась своими ожиданиями от "Ролан Гаррос-2026" и рассказала, сможет ли она выиграть титул.
"Послушайте, из четырех последних турниров Большого шлема на трех я проиграла в первом раунде. Поэтому я стараюсь вообще об этом не думать. Если люди считают, что я способна на это — это замечательно. Но сама я думаю только о своем первом матче. И потом, если или когда я его выиграю, я буду думать о втором матче. Но я точно не думаю о турнире в целом, потому что это слишком сильное давление"
В своем первом матче Костюк сыграет с нейтральной Оксаной Селехметьевой.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Футболист Кудровки сбежал из Украины перед игрой за выживание
- Усик-Верховен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео-трансляцию главного поединка мая
- "Вот это и есть залог наших побед": Вернидуб – о результатах Нефтчи под его руководством
- Гаэль Монфис: Это безумно, но сегодня у меня начинается последняя неделя тренировок на грунте
- Где бюстгальтер? Пиджак на голое тело! Супруга Усика снялась в новой шикарной фотосессии
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО