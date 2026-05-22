  Ангелина Калинина будет бороться за дебютный трофей WTA 250 в Рабате
Ангелина Калинина будет бороться за дебютный трофей WTA 250 в Рабате

В полуфинале украинка отдала всего три гейма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Ангелина Калинина уверенно идет к титулу на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате.

В полуфинале Ангелина практически не заметила венгерку Панну Удварди, занимающую 68-е место в рейтинге. Калинина завершила матч в двух сетах — 6:0, 6:3. В первом сете украинка нанесла сопернице «сухой» поражение, а во втором спокойно довела дело до победы.

Для Ангелины это большой прорыв, ведь она вышла в финал турнира WTA такого уровня впервые за последние три года. Последний такой громкий успех у нее был аж в мае 2023 года, когда Калинина дошла до финала супертурнира в Риме.

Главный трофей Ангелина разыграет с победительницей пары Жиль Тайхманн (Швейцария) — Петра Марчинко (Хорватия).

