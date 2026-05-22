Украинские теннисистки установили национальный рекорд по количеству финалов WTA
Исторический сезон
WTA
Выход Ангелины Калининой в финал грунтового турнира WTA 250 в Рабате (Марокко) стал знаковым событием для украинского тенниса. Этот успех позволил представительницам Украины обновить национальный рекорд по количеству финальных матчей на уровне WTA в течение одного календарного года.
Марокканский турнир стал уже восьмым в сезоне 2026 года, где в матче за титул сыграет украинка. Предыдущее историческое достижение превзойдено и по более широкой географии представительства: впервые в истории сразу пять разных теннисисток из Украины доходили до финальных стадий турниров WTA за один сезон.
Все одиночные финалы украинских теннисисток в сезоне-2026:
Элина Свитолина: титулы в Окленде и Риме, финал в Дубае;
Марта Костюк: титулы в Руане и Мадриде, финал в Брисбене;
Юлия Стародубцева: финал в Чарльстоне;
Вероника Подрез: финал в Руане;
Ангелина Калинина: финал в Рабате (матч состоится в ближайшее время).
На данный момент украинские теннисистки имеют в своем активе четыре завоеванных трофея в текущем сезоне. Рекордным по количеству выигранных титулов остается 2017 год — тогда представительницы Украины семь раз становились чемпионками на турнирах WTA (пять побед Элины Свитолиной, по одной — у Леси Цуренко и Екатерины Бондаренко).
