Определились финалисты турнира АТР-250 в Женеве

Сегодня, 22 мая, в Женеве продолжился грунтовый турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.

42-я ракетка мира аргентинец Мариано Навоне обыграл норвежца Каспера Рууда, занимающего в мировом рейтинге 17-е место, со счётом 7:5, 6:2.

20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен во втором полуфинале оказался сильнее представителя Казахстана Александра Бублика, занимающего в мировом рейтинге 10-е место (6:1, 4:6, 7:6 (7:5)).

Таким образом, в финале турнира АТР-250 в Женеве сразятся Марио Навоне и Лёнер Тьен.