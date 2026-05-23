Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинки стартуют на Roland Garros, расписание первых матчей наших спортсменок
Удачи, девушки
Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 24 мая, стартует Открытый чемпионат Франции по теннису. Сразу три представительницы Украины сыграют в первый соревновательный день.
Вашему вниманию расписание матчей с участием украинок:
Корт - Court Simonne Mathieu
- 12:00. Марта Костюк - Оксана Селехметьевая
Корт - №9
- 13:10. Юлия Стародубцева – Анна Блинкова
Корт - №12
- 16:30. Дарья Снигур – Клара Таусон
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александр Усик – Рико Верховен: Анонс и прогноз боя у пирамид Гизы
- Усик-Верховен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео-трансляцию главного поединка мая
- С чем связано? Отдел расследований УАФ провел проверку относительно Мендозы
- Соперница Марты Костюк на Ролан Гаррос сменила российское гражданство
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000