Украинки стартуют на Roland Garros, расписание первых матчей наших спортсменок

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Завтра, 24 мая, стартует Открытый чемпионат Франции по теннису. Сразу три представительницы Украины сыграют в первый соревновательный день.

Вашему вниманию расписание матчей с участием украинок:

Корт - Court Simonne Mathieu

  • 12:00. Марта Костюк - Оксана Селехметьевая

Корт - №9

  • 13:10. Юлия Стародубцева – Анна Блинкова

Корт - №12

  • 16:30. Дарья Снигур – Клара Таусон

