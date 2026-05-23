Свентек – о штрафах для теннисисток: Мы же не рабы и имеем право сами принимать решение

Getty Images/Global Images Ukraine

Третья ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала, как относится к идее штрафов для теннисисток за пропуски турниров.

"Я слышала о недовольстве, но о штрафах не знала. Возможно, потому что это немного смешно (улыбается). Мы имеем право сняться в любой момент, когда мы хотим. Честно говоря, я не вижу здесь проблем. Если мы не готовы физически или чувствуем, что сейчас не самый лучший момент для участия в турнире, то мы ведь не рабы – мы имеем право сами принимать такие решения. Я не вижу в этом никаких проблем. Мы и так получаем ноль очков в рейтинге. Это уже наказание" – сказала Ига.

Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
