Свентек – о штрафах для теннисисток: Мы же не рабы и имеем право сами принимать решение
Третья ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала, как относится к идее штрафов для теннисисток за пропуски турниров.
"Я слышала о недовольстве, но о штрафах не знала. Возможно, потому что это немного смешно (улыбается). Мы имеем право сняться в любой момент, когда мы хотим. Честно говоря, я не вижу здесь проблем. Если мы не готовы физически или чувствуем, что сейчас не самый лучший момент для участия в турнире, то мы ведь не рабы – мы имеем право сами принимать такие решения. Я не вижу в этом никаких проблем. Мы и так получаем ноль очков в рейтинге. Это уже наказание" – сказала Ига.
