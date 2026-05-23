Гауфф – о бойкоте журналистов: Мы все равно здесь и отвечаем на ваши вопросы

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала решение игроков ограничить общение с журналистами в знак протеста против малых призовых на Roland Garros.

– Некоторые игроки шутили, что сократить количество медиаактивностей для теннисистов – не такая уж большая жертва. Но если говорить серьезно: насколько, по вашему мнению, игроки готовы идти на шаги, которые могут быть для них некомфортными или даже иметь негативные последствия для достижения своих целей? К примеру, полностью отказаться от пресс-конференций и рисковать штрафами?

– Думаю, все зависит от конкретных игроков, но мне кажется, что участвующие в этом сегодня чувствуют себя вполне комфортно в такой ситуации. Мы пытались найти границу между тем, что можем сделать, и тем, чтобы при этом не навредить вам, журналистам, потому что вы не имеете к этому никакого отношения. Именно поэтому многие игроки все же пришли сегодня на пресс-конференции, просто ограничили участие в телевизионных активностях и мероприятиях партнеров турнира. Но в то же время мы все равно здесь и отвечаем на ваши вопросы. Найти баланс здесь очень сложно. И да, конечно, просьба сократить количество наших обязанностей перед прессой – не самая сложная вещь в мире, но я очень ценю работу журналистов. Я не знаю, это такая ситуация… Как говорят? Ангел и дьявол? Боже, простите (смеется).