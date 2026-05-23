Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина – о роли фаворитки на RG-2026: Довольно много лет живу с подобными разговорами
Правильная психология украинской чемпионки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка, чемпионка турнира в Риме Элина Свитолина рассказала, как относится к статусу одной из фавориток Открытого чемпионата Франции.
"Думаю, я уже достаточно много лет живу с подобными разговорами. Для меня все сводится к тому, чтобы просто сконцентрироваться на своей игре, на своем выступлении и не заходить слишком далеко в мыслях о том, могу ли я выиграть титул или нет.
Чтобы взять этот титул нужно выиграть много матчей. Нужно быть в хорошей физической форме, нужно быть готовым ментально. Впереди еще очень много работы. Поэтому для меня важно сосредоточиться на первом круге, идти матч за матчем и быть готовым ко всему, что встретится на моем пути" – сказала Элина.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Усик-Верховен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео-трансляцию главного поединка мая
- Александр Усик – Рико Верховен: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка мая
- С чем связано? Отдел расследований УАФ провел проверку относительно Мендозы
- Украинки получили первых соперниц на Roland Garros-2026
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО