Свитолина – о роли фаворитки на RG-2026: Довольно много лет живу с подобными разговорами

Украинская теннисистка, чемпионка турнира в Риме Элина Свитолина рассказала, как относится к статусу одной из фавориток Открытого чемпионата Франции.

"Думаю, я уже достаточно много лет живу с подобными разговорами. Для меня все сводится к тому, чтобы просто сконцентрироваться на своей игре, на своем выступлении и не заходить слишком далеко в мыслях о том, могу ли я выиграть титул или нет.

Чтобы взять этот титул нужно выиграть много матчей. Нужно быть в хорошей физической форме, нужно быть готовым ментально. Впереди еще очень много работы. Поэтому для меня важно сосредоточиться на первом круге, идти матч за матчем и быть готовым ко всему, что встретится на моем пути" – сказала Элина.