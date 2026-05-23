Ангелина Калинина не доиграла финал в Рабате. Что случилось?

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не доиграла финал турнира WTA 250 в Рабате против хорватки Петры Марчинко.

Калинина отказалась от продолжения матча при счете 2:6, 0:3. Вероятно, причиной стало плохое самочувствие – во время игры температура в Рабате превышала 30 градусов. После первого сета украинка также обращалась к физио из-за мозолей на пальцах правой ноги.

Для Калининой это третий финал на уровне WTA. В 2021 году она проиграла финал в Бухаресте, а в 2023-м не доиграла решающий матч турнира WTA 1000 в Риме из-за травмы ноги.

На следующей неделе украинка выступит на "Ролан Гаррос".

теннис Ангелина Калинина
Источник:
BTU
Опубликовал: Александр Кузнецов
