Удар перед стартом: топ-теннисист мира внезапно снялся с Ролан Гаррос

19-я ракетка мира француз Артур Фис снялся с "Ролан Гаррос" из-за травмы бедра. Об этом он сообщил перед стартом турнира.

Также он отменил тренировку с Гаэлем Монфисом.

Ранее Фис досрочно завершил матч второго круга "тысячника" в Риме против Андреа Пеллегрино, не доиграв даже сета (0:4). Во время встречи он обращался за помощью к физиотерапевту.

Основная сетка "Ролан Гаррос" стартует 24 мая и продлится до 7 июня. В первом круге Фис должен был сыграть со Стеном Вавринкой, однако теперь его место в сетке станет вакантным.