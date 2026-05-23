Прервала серию без побед над топ-игроками: Наварро завоевала трофей в Страсбурге

Эмма Наварро победила Викторию Мбоко в финале турнира WTA 500 в Страсбурге – 6:0, 5:7, 6:2.

Американка одержала третий титул в карьере. Ранее она выигрывала турниры WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Хобарте.

Это седьмая победа Наварро над соперницей из топ-10 рейтинга и первая с сентября прошлого года, когда она обыграла Игу Свёнтек в Пекине.

Для обеих теннисисток это был первый финал грунтового турнира WTA в карьере.