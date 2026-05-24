Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме
Надо доказывать результаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина рассказала об уровне своей уверенности перед стартом Открытого чемпионата Франции.
– Это уже в третий раз, когда вы приезжаете в Париж после победы в Риме. После трех побед над Игой, Коко и Еленой вы чувствуете себя на Ролан Гаррос в этом году увереннее, чем раньше?
– Думаю, сейчас – да, увереннее. Но все равно рано об этом говорить, потому что мне нужно хорошо начать турнир. Сейчас я, наверное, более спокойная. Тогда, восемь лет назад, это было больше в духе: "Хорошо, теперь я должна выиграть Ролан Гаррос". Такова у меня была цель. Сейчас я отношусь к этому более спокойно.
Конечно, я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, но для меня главное – пытаться наслаждаться этим путем, не давить на себя слишком сильно и не думать слишком много о том, что может произойти. Все сводится к подготовке, ментальной и физической. Для меня всегда важно быть физически готовым и свежим ментально. Это мои цели. Когда я готова сражаться, когда я физически сильна на корте, я могу показывать хороший теннис. Вот это моя задача, а дальше посмотрим, что произойдет.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Усик-Верховен: Вас шокируют записки судей на момент остановки боя
- Непобедимый боксер предложил Усику боксировать. Реакция украинца потрясла зал
- Александр Усик – Рико Верховен: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка мая
- Соперница Марты Костюк на Ролан Гаррос сменила российское гражданство
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Теснее некуда. Самая сексуальная волейболистка мира разделась на побережье. ФОТО