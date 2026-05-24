Свитолина: Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме

Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина рассказала об уровне своей уверенности перед стартом Открытого чемпионата Франции.

– Это уже в третий раз, когда вы приезжаете в Париж после победы в Риме. После трех побед над Игой, Коко и Еленой вы чувствуете себя на Ролан Гаррос в этом году увереннее, чем раньше?

– Думаю, сейчас – да, увереннее. Но все равно рано об этом говорить, потому что мне нужно хорошо начать турнир. Сейчас я, наверное, более спокойная. Тогда, восемь лет назад, это было больше в духе: "Хорошо, теперь я должна выиграть Ролан Гаррос". Такова у меня была цель. Сейчас я отношусь к этому более спокойно.

Конечно, я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, но для меня главное – пытаться наслаждаться этим путем, не давить на себя слишком сильно и не думать слишком много о том, что может произойти. Все сводится к подготовке, ментальной и физической. Для меня всегда важно быть физически готовым и свежим ментально. Это мои цели. Когда я готова сражаться, когда я физически сильна на корте, я могу показывать хороший теннис. Вот это моя задача, а дальше посмотрим, что произойдет.