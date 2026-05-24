Костюк разгромила соперницу на старте Roland Garros-2026
Так держать, Марта
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) победила в первом круге турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026. В стартовом поединке соревнований наша спортсменка одолела представительницу Испании Оксану Селехметьеву (WTA №89)
Счет матча 2-0 (6-2; 6-3). В активе украинки 1 подача на вылет, 18 виннеров, 6 из 13 реализованных брейки, 4 из 7 отыгранных брейки, а в пассиве – 33 невынужденных и 5 двойных ошибок.
Спортсменки играли между собой впервые, счет стал 1-0 в пользу Марты. В следующем матче наша теннисистка сыграет против победительницы встречи Волынец/Бюррель.
Беспроигрышная серия Костюк насчитывает уже 12 матчей на грунте. В третий раз за всю историю выступлений на RG Марта вышла во второй раунд соревнований.
