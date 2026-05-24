Костюк – после старта на RG-2026: Сегодня в 100 метрах от дома моих родителей ракета разрушила здание

Украинская теннисистка Марта Костюк после победы в первом круге Открытого чемпионата Франции прокомментировала утренний российский обстрел столицы нашего государства. Ее слова цитирует The Tennis Letter:

– Я невероятно горжусь собой сегодня. Полагаю, это был один из самых сложных матчей в моей карьере. Сегодня утром, в 100 метрах от дома моих родителей, ракета разрушила здание. Это было очень тяжелое утро. Я не знала, как этот матч для меня сложится. Я не знала, как я с этим справлюсь. Я плакала часть утра. Я не хочу сегодня говорить о себе. Я очень рада, что прошла во 2-й раунд, но все мои мысли и все мое сердце сегодня с народом Украины. Спасибо, что пришли. Слава Украине.

– Учитывая такие события, как вы нам рассказали... Почему так важно быть здесь, на корте сегодня?

– Потому что я думаю, что важно продолжать. Мой самый большой пример – это украинский народ. Я проснулась сегодня утром и посмотрела на всех этих людей, которые проснулись и продолжали жить своей жизнью, продолжали помогать нуждающимся людям. Я знал, что сегодня здесь будет много украинских флагов, и многие украинцы придут и поддержат. Мои друзья из Украины тоже пришли. Очень рада, что они здесь. Я не могу многое сказать.