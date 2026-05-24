Эффектная месть: украинская теннисистка разгромила россиянку на старте Ролан Гаррос

Юлия Стародубцева уверенно стартовала на "Ролан Гаррос", обыграв "нейтральную" россиянку Анну Блинкову в двух сетах – 6:3, 6:1.

Украинка считалась фавориткой встречи и с первых геймов это подтвердила: в стартовой партии она повела 5:0, играя агрессивно и доминируя в розыгрышах.

В конце сета Стародубцева несколько потеряла концентрацию и отдала две свои подачи, однако сразу ответила сложным брейком и закрыла партию – 6:3.

Во втором сете борьбы почти не было. Блинкова действовала пассивно, а украинка без проблем довела матч до победы – 6:1.

За матч Стародубцева выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейков. Блинкова подала 1 эйс, сделала 4 двойные ошибки и оформила 2 брейка.

Украинка взяла реванш за поражение от Блинковой в первом круге US Open прошлого года. В следующем раунде Стародубцева сыграет с победительницей матча Вероника Эрьявец – Елена Рыбакина.