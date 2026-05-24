Снигур совершила камбек и выбила сеяную теннисистку на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции-2026, одержав волевую победу над 21-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании.

В матче первого круга украинка уступила первый сет, а во второй партии проигрывала со счетом 3:5, однако сумела переломить ход встречи и оформить впечатляющий камбек. Поединок продолжался 2 часа и 1 минуту.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала. Грунт

Клара Таусон (Дания) [21] – Дарья Снигур (Украина) – 6:3, 5:7, 2:6

Во втором круге турнира Снигур встретится с представительницей США Пейтон Стернс (WTA 92).