  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Снигур совершила камбек и выбила сеяную теннисистку на Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снигур совершила камбек и выбила сеяную теннисистку на Ролан Гаррос

Теннис

Встретится с представительницей США

Снигур совершила камбек и выбила сеяную теннисистку на Ролан Гаррос

Федерація тенісу України

Вячеслав Кулаковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции-2026, одержав волевую победу над 21-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании.

В матче первого круга украинка уступила первый сет, а во второй партии проигрывала со счетом 3:5, однако сумела переломить ход встречи и оформить впечатляющий камбек. Поединок продолжался 2 часа и 1 минуту.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала. Грунт

Клара Таусон (Дания) [21] – Дарья Снигур (Украина) – 6:3, 5:7, 2:6

Во втором круге турнира Снигур встретится с представительницей США Пейтон Стернс (WTA 92).

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Эффектная месть: украинская теннисистка разгромила россиянку на старте Ролан Гаррос
yellow-arrow
Костюк – после старта на RG-2026: Сегодня в 100 метрах от дома моих родителей ракета разрушила здание
yellow-arrow
Костюк разгромила соперницу на старте Roland Garros-2026
Дарья Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости