Сегодня две украинки сыграют на Roland Garros, когда смотреть матчи наших теннисисток

Сегодня, 25 мая, в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют две представительницы Украины.

В 12:00 по киевскому времени первая выйдет на корт Даяна Ястремская (WTA №45). Соперницей украинки станет итальянка Жасмин Паолини (WTA №13). Раньше спортсменки играли между собой семь раз, Даяна смогла выиграть только один матч. Последнюю встречу теннисистки сыграли на турнире в Палермо в 2023 году, тогда итальянка победила в трех сетах. Сегодня девушки сыграют первым запуском на корте Симон Матье.

В 14:00 свое выступление начнет Элина Свитолина (WTA №7). Ее соперницей станет венгерка Анна Бондарь (WTA №57). Спортсменки играли между собой четыре раза, счет очных противостояний 2-2. Последние две встречи завершились в пользу Бондарь. Девушки сыграют вторым запуском на корте имени Сюзан Лэнглен.