Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня две украинки сыграют на Roland Garros, когда смотреть матчи наших теннисисток
Держим кулаки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 мая, в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют две представительницы Украины.
В 12:00 по киевскому времени первая выйдет на корт Даяна Ястремская (WTA №45). Соперницей украинки станет итальянка Жасмин Паолини (WTA №13). Раньше спортсменки играли между собой семь раз, Даяна смогла выиграть только один матч. Последнюю встречу теннисистки сыграли на турнире в Палермо в 2023 году, тогда итальянка победила в трех сетах. Сегодня девушки сыграют первым запуском на корте Симон Матье.
В 14:00 свое выступление начнет Элина Свитолина (WTA №7). Ее соперницей станет венгерка Анна Бондарь (WTA №57). Спортсменки играли между собой четыре раза, счет очных противостояний 2-2. Последние две встречи завершились в пользу Бондарь. Девушки сыграют вторым запуском на корте имени Сюзан Лэнглен.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- После вылета из Ла Лиги Жирона приняла решение о будущем Ваната
- "Еще два-три удара – и неизвестно, что с головой": Усик жестко ответил на протест Верхувена
- Предательство? Ветеран Динамо переходит к главному конкуренту
- Свитолина разрыдалась во время церемонии в честь Монфиса на Roland Garros. Видео
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans
- Теснее некуда. Самая сексуальная волейболистка мира разделась на побережье. ФОТО